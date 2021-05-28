За сутки в Эстонии выявлено 140 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека(12)
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 46 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 32 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 45, в Пярнумаа — 11, в Тартумаа — 10, в Валгамаа — девять и в Вильяндимаа — семь новых случаев заражения. В Вырумаа прибавилось пять, в Пылвамаа — три, в Йыгевамаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа, в Ярвамаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа новых случаев заражения не прибавилось. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 200 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,4%.
По состоянию на утро 28 мая в больницах находится 137 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 16 пациентов, из которых на управляемом дыхании девять человек.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 12. Домой выписали 17 человек, двух человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.
В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 102 человека (74%).
За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 49-летний мужчина, 72-летняя женщина и 84-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 247 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 7 853 истории болезни COVID-19 с 7 494 пациентами.
По состоянию на 28 мая выздоровело 122 542 человека. Из них история болезни 80 515 человек (65,7%) завершена, у 42 027 человек (34,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 412 328 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 129 297.
За сутки ввели 16 181 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 458 598 людям, курс вакцинации завершен у 249 133 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.
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