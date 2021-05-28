28.05.2021, 08:57
Ведущая Би-би-си умерла после прививки вакциной AstraZeneca. Ей было 44 года(28)
Foto: Argo Ingver
Ведущая радио Би-би-си в Ньюкасле Лиза Шоу умерла в возрасте 44 лет после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca, сообщают РИА-новости со ссылкой на The Independent, который в свою очередь ссылается на родных погибшей.
Журналистка скончалась от тромбоза в пятницу, 21 мая. По словам ее родственников, через неделю после прививки она начала испытывать сильные головные боли.
Би-би-си подтвердила, что следствие начало проверку в связи со смертью Лизы Шоу. Одна из рассматриваемых причин гибели женщины — осложнения после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.