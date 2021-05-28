28.05.2021, 08:28
Проезжавший мимо автомобиль засигналил и напугал водителя мопеда. Полиция ищет свидетелей(13)
Foto: Andres Putting
Вчера в центре Таллинна произошел инцидент, в результате которого пострадал водитель мопеда. Полиция просит откликнуться очевидцев.
Авария произошла в 9:58 возле Тарту мнт, 84e, где 35-летний мужчина ехал на мопеде Aprilia SR 50R по левой обочине, когда проезжающий мимо легковой автомобиль засигналил, в результате чего водитель мопеда испугался и упал.Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Марка, модель и цвет легкового автомобиля неизвестны.
Полиция просит свидетелей аварии позвонить по номеру 612 3000 или написать на toohja.lmt@politsei.ee.