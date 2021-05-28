Проезжавший мимо автомобиль засигналил и напугал водителя мопеда. Полиция ищет свидетелей

Авария произошла в 9:58 возле Тарту мнт, 84e, где 35-летний мужчина ехал на мопеде Aprilia SR 50R по левой обочине, когда проезжающий мимо легковой автомобиль засигналил, в результате чего водитель мопеда испугался и упал.Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.