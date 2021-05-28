Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 31 мая посетит Эстонию.

После встречи Кальюлайд и Тихановская дадут совместную пресс-конференцию, сообщила в пятницу пресс-служба президентской канцелярии.

В течение дня также запланированы встречи Тихановской со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Рийгикогу Урмасом Рейнсалу.

В понедельник вечером лидер белорусской оппозиции посетит театр Vaba Lava, где она посмотрит постановку "Error 403", посвященную трагическим события белорусской революции, сообщила канцелярия президента Эстонии.