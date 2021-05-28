ФОТО и ВИДЕО | Пьяный водитель на BMW пытался скрыться от полиции

На дороге 37-летний водитель BMW, ехавшего со скоростью 150 км/ч, встретился с патрулем, после чего свернул в сторону порта Тилгу.

Один из очевидцев рассказал, что за BMW ехали и патрульная машина, и микроавтобус спецслужб. В итоге водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина вышел из машины и убежал. В 21 с лишним при помощи полицейский собак удалось найти его и задержать.

”Попытки сбежать от полиции никогда нельзя назвать обоснованными, поскольку водитель, превышающий скорость и зачастую находящийся в состоянии алкогольного опьянения, создает опасные ситуации, которые могут закончиться трагично как для самого водителя, так и для всех, кто передвигается по маленьким улицам жилого района. Если пьете, за руль не садитесь”, — сказал патрульный полицейский Ляэне-Харьюского отделения полиции Марко Кисленко.