ФОТО и ВИДЕО | Ночью в Ласнамяэ реконструировали белорусские протесты

Смотрите фото!

Также читатель прислал нам видео:

Как сообщалось ранее, в связи со съемками фильма по ночам в районе Маяка-Палласти можно будет слышать взрывы.

"Сообщаем, что в период 26.05-31.05 в 23:00-04:00 в Ласнамяэ будут проходить съемки фильма ”Минск”, который будет сниматься при сотрудничестве Эстонии и России. Будут спецэффекты: взрывание бомб, выстрелы из пистолета, белая дымовая завеса", — предупредила полиция.

Наиболее конкретные места — это перекресток Маяка-Палласти, расположенные в непосредственной близости многоквартирные дома Катусепапи, 13, Катусепапи, 16 и Маяка, 47, а также гимназия Паэ.