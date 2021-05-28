ВИДЕО: Канада вырвала победу у Казахстана и сохранила шансы на плей-офф

По ходу матча канадцы вели со счетом 2:0, но нападающий казахстанской команды Никита Михайлис дважды добился успеха и восстановил равновесие в третьем периоде.

Казахстан заставил понервничать Канаду

Ситуация для канадцев приобрела угрожающий характер, поскольку потеря очков грозила им досрочным вылетом с чемпионата мира. "Кленовых листьев" вывел вперед 19-летний форвард Кол Перфетти, отличившийся на 48-й минуте - 3:2.

В концовке встречи Казахстан заменил голкипера шестым полевым игроком и устроил штурм ворот канадской команды, но пропустил шайбу в пустые ворота.

Действующий чемпион мира Финляндия лидирует в В-группе, набрав 10 очков. Следом расположились Германия (9), США (9), Казахстан (7), Латвия (7) и Канада (6), которая провела на один матч больше конкурентов. "Кленовым листьям" на групповом этапе осталось сыграть с Италией (30 мая) и Финляндией (1 июня).

Швеция покинула последнее место

В параллельном матче Швеция победила Великобританию - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Счет в этом поединке открыл 21-летний британец Лиам Керк, который возглавил список лучших снайперов чемпионата мира - у него 5 заброшенных шайб. "Тре Крунур" имела большое преимущество (соотношение бросков 56-14) и воплотила его в заброшенные шайбы. Скандинавы покинули последнее место в турнирной таблице.

Лидируют в А-группе Россия, Швейцария и Словакия, набравшие по 9 очков. Следом расположилась Швеция (6), опережающая Чехию (5) и Данию (5). Шведская команда провела на матч больше конкурентов. Впереди у "Тре Крунур" поединки со Словакией (30 мая) и Россией (31 мая).