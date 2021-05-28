В Токио чрезвычайная ситуация. Состоится ли Олимпиада?

В японской столице с 23 июля по 8 августа должны пройти Олимпийские игры, которые не состоялись в прошлом году из-за пандемии. Против проведения олимпийских стартов выступают жители Японии. Петиция за отмену Олимпиады собрала за неполный месяц 400 тысяч подписей.

Медики опасаются нового штамма коронавируса

Горожан поддерживают две организации японских врачей и 137 депутатов муниципальных органов власти префектуры Токио.

По оценке медиков, массовое скопление в Токио спортсменов из 200 стран может способствовать появлению нового штамма коронавируса.

Евросоюз поддерживает проведение Олимпиады

За проведение Игр в столице Японии накануне высказался Евросоюз, а вице-президент МОК Джон Коутс недавно заявил, что "Олимпиада в Токио состоится, даже если в японской столице во время Игр будет действовать режим чрезвычайной ситуации".

По состоянию на 28 мая в Японии зафиксировано 730 000 случаев заражения коронавирусом, от опасной инфекции скончались 12 601 человек. За последние сутки выявлено 4500 новых случаев, умерли 105 человек.