ВИДЕО: ЦСКА проиграл полуфинал и сложил полномочия в Евролиге

ЦСКА неудачно провел первую половину встречи - 37:49. Разницу в 12 очков "Эфес" сделал на дальних бросках из-за дуги. Если турки реализовали в первой половине матча 7 попыток из 12 (58 процентов попаданий), то ЦСКА совершил лишь 3 точных попадания из 13 (23 процента попадания).

Запоздалый штурм

Перед заключительной четвертью ЦСКА уступал уже 16 очков. В последней десятиминутке подопечные Димитриса Итудиса устремились в погоню и едва не достигли соперника. За минуту с небольшим российский клуб сократил разрыв до минимума - 86:87. В концовке матча ЦСКА трижды атаковал корзину соперника, но ни один бросок не достиг цели.

Самым результативным игроком матча стал армеец Уилл Клайберн - 26 очков. Он мог стать главным героем поединка, но его бросок из-за дуги за секунду до конца матча оказался неточным. ЦСКА сложил чемпионские полномочия, а "Эфес" взял реванш за поражение в финале Евролиги 2019 года.

"Барселона" - главный фаворит

ЦСКА в 9-й раз подряд играл в "Финале четырех", но за это время армейцы лишь дважды выиграли престижный трофей (2016, 2019).

Нынешний сезон был самым сложным для ЦСКА за последние годы. Многочисленные травмы и внутренние проблемы отражались на результатах команды как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ. Самый наглядный пример - сенсационная победа таллиннского "Калев/Крамо" в Москве над ЦСКА с трехзначным счетом.

В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения испанская "Барселона и итальянский "Милан". По оценке букмекеров, именно "Барселона" является главным фаворитом нынешнего турнира.