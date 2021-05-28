ВИДЕО: ЦСКА проиграл полуфинал Евролиги и сложил полномочия

ЦСКА неудачно провел первую половину встречи - 37:49. Разницу в 12 очков "Эфес" сделал на дальних бросках из-за дуги. Если турки реализовали в первой половине матча 7 попыток из 12 (58 процентов попаданий), то ЦСКА совершил лишь 3 точных попадания из 13 (23 процента попадания).

Запоздалый штурм

Перед заключительной четвертью ЦСКА уступал уже 16 очков. В последней десятиминутке подопечные Димитриса Итудиса устремились в погоню и едва не достигли соперника. За минуту с небольшим российский клуб сократил разрыв до минимума - 86:87. В концовке матча ЦСКА трижды атаковал корзину соперника, но ни один бросок не достиг цели.

Самым результативным игроком матча стал армеец Уилл Клайберн - 26 очков. Он мог стать главным героем поединка, но его бросок из-за дуги за секунду до конца матча оказался неточным. ЦСКА сложил чемпионские полномочия, а "Эфес" взял реванш за поражение в финале Евролиги 2019 года.

"Барселона" - главный фаворит

ЦСКА в 9-й раз подряд пробился в "Финал четырех", но за это время армейцы лишь дважды выиграли престижный трофей (2016, 2019).

Нынешний сезон был самым сложным для ЦСКА за последние годы. Многочисленные травмы и внутренние проблемы отражались на результатах команды как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ. Самый наглядный пример - сенсационная победа таллиннского "Калев/Крамо" в Москве над ЦСКА с трехзначным счетом.

Вторым финалистом Евролиги стала испанская "Барселона", одолевшая итальянский "Милан" - 84:82 (51:42). Подопечные Шарунаса Ясикявичюса считются главными фаворитами нынешней Евролиги, но сломить сопротивление "Милана" в полуфинале смогли лишь на последней секунде - победный бросок совершил экс-игрок ЦСКА Кори Хиггинс.

Поединок за третье место ЦСКА - "Милан" и финал Евролиги "Барселона" - "Анадолу Эфес" состоятся 30 мая.