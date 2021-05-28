Белоруска — Delfi о последних страшных событиях в стране: сажают, люди погибают, идет тотальная зачистка

Анна признается, что ее остановили милиционеры за то, что на ее машине был такой герб. Но в этой истории ее удивил не сам факт, что ей выписали протокол и заставили снять с машины герб, а отношение милиционеров. ”Они всячески пытались лебезить: ”Вот здесь подпишите, мы вам выпишем половину базовой величины (с 1 января 2021 года базовая величина в Беларуси равна 29 рублям или почти 9,5 евро — прим.). Со стороны это выглядело так: я творю эту чернягу, но я же с вами вежливо, не грублю, делаю все, что могу”, — рассказывает Анна.

”В носках с красной полоской на улицу не выйти, сердечко на окно не повесить, герб "Погоня" (государственный герб РБ в 1991—1995 годах — прим.) на машину не повесить”, — отмечает активистка.

”Этот весь ужас морально и эмоционально выносить очень сложно. Идет тотальная зачистка: 25 журналистов главного СМИ страны TUT.BY (3,303 млн реальных пользователей ежедневно) сидят в тюрьме. Это самое сильное и влиятельное электронное СМИ! Каждый день мы открываем Facebook и Telegram -каналы для получения информации. У нас уже шутят: не успеваем офигевать, офигиватор сломался”, — продолжает Анна.

Как отмечает активистка, самая популярная статья, по которой сейчас судят в Беларуси, ”Участие в массовых беспорядках”. Но самое страшное, по словам Анны, что люди погибают: политзаключенный Витольд Ашурок при странных обстоятельствах скончался в колонии, 18-летний фигурант дела о "беспорядках" не выдержал давления сто стороны следственных органов и покончил с собой.

”Когда была многомиллионная улица, это одна история. А последние четыре месяца было беспросветное и очень жестокое давление внутри страны на всех, кто хоть каким-то образом поднимает голову. Вплоть до гигантских сроков. Работнику Генштаба, который прислал Nexta какой-то приказ о разгоне, дали 18 лет, — приводит пример Кулакова. — Ребятам, которые, как и мы, выходили на улицы, дали по 7-8 лет. Журналистам, которые освещали события и даже на тот момент были аккредитованы и имели статус СМИ, дали по 2-4 года”.

По ее словам, с одной стороны, за происходящим наблюдать страшно, с другой — это тот импульс, который был необходим, чтобы о Беларуси и том, что там происходит, опять заговорили.

В носках с красной полоской на улицу не выйти, сердечко на окно не повесить

Как говорит Анна, в свете происходящего люди боятся за себя и свои семьи, что кто-то получит уголовные неправомерные статьи. ”В этом смысле улица закончилась, но мы не закончились: мы есть, мы — большинство. Мы собираем силы и думаем, каким другим образом повлиять на ситуацию”, — рассказывает Кулакова о дальнейших планах оппозиционно настроенных граждан Беларуси.

Альтернатива протестам

На днях бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в стране.

Анна не может сказать, выйдут ли белорусы снова на улицы. По ее мнению, на улице люди уже сделали все, что могли. ”В прямом смысле — под танками и дубинками. Протест изначально позиционировался как мирный. Улица была нужна, чтобы показать, что мы есть. Все, что мы хотели показать улицей, показали: нас очень-очень много, мы готовы к любым методам ненасильственного сопротивления. На данный момент выход на улицу предполагает насилие со стороны тех, у кого оружие”, — обращает внимание активистка, которая считает, что если люди и выйдут на улицу, то в недостаточном количестве, и в итоге они пострадают.

На данный момент выход на улицу предполагает насилие со стороны тех, у кого оружие.

По словам Анны, сейчас в качестве альтернативы протестам белорусы надеются на поддержку со стороны международного сообщества, которое введет новые санкции.

”Пока не были затронуты интересы граждан Евросоюза, которые оказались в заложниках в самолете на территории Беларуси, ЕС лишь выражал озабоченность. Сейчас все спохватились. Мы рады, что, наконец, на нас обратила внимание мировая общественность, мы об этом просили восемь месяцев. В этой ситуации больше невозможно находиться”, — заверяет Кулакова, обращая при этом внимание на Россию, которая поддерживает действующую власть в Республике Беларусь.

"Это выгодно России"

