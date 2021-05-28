28.05.2021, 10:00
Константин Васильев приглашен на телемост Петербург - Таллинн
Foto: Priit Simson
В Санкт-Петербурге открылся Фестиваль кино стран Балтии. В его программу включен документальный фильм "Костя" о капитане сборной Эстонии по футболу Константине Васильеве.
Документальная лента режиссера Мадиса Реймунда "Костя" (оригинальное название Kastist väljas) - фильм-портрет об одном из лучших футболистов за всю историю сборной Эстонии. История русского мальчика из Маарду, который становится героем эстонцев.
Однако карьера Васильева, которого в футбольных кругах называют "Маэстро", не всегда складывалась гладко. Лишь с возрастом футболист набрался мудрости - теперь он по-философски воспринимает как взлеты, так и неудачные моменты карьеры.
29 мая после показа документальный ленты запланирован телемост Петербург - Таллинн с героем картины Васильевым.