Контавейт и Канепи узнали соперниц на Открытом чемпионате Франции

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 31) в стартовом круге сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (WTA 72). Ранее соперницы играли между собой четыре матча - все поединки завершились победой Контавейт.

Ветеран сборной Эстонии Кайа Канепи (WTA 66) на старте турнира сыграет с 21-летней чешкой Маркетой Вондраушовой (WTA 21). Раньше теннисистки между собой ни разу не встречались .