Евросоюз и G7 потребовали от белорусских властей освобождения Протасевича

В заявлении подчеркивается, что принудительное приземление лайнера "поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета". По мнению подписавших документ политиков, инцидент можно расценивать "как серьезную атаку на правила, регулирующие деятельность гражданской авиации". В этой связи главы МИД G7 призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) отреагировать на инцидент в соответствии с ее правилами и стандартами.

В документе также отмечается, что произошедшее представляет собой "серьезную атаку на свободу СМИ". "Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также других журналистов и политических заключенных в Беларуси", - подчеркнули дипломаты, заявив, что "активизируют усилия по привлечению белорусских властей к ответственности за произошедшее, в том числе в случае необходимости и посредством дальнейших санкций ".

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси после приземления самолета.

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