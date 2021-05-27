Правительство утвердило отмену налоговой льготы по жилищному кредиту. Когда она прекратит действовать?

При заполнении налоговой декларации в 2023 году проценты по жилищному кредиту за предыдущий год уже нельзя будет вычитать из налогооблагаемого дохода.

Аргумент правительства состоит в том, что налоговая льгота, созданная 25 лет назад, больше не выполняет свою задачу — облегчение получения жилищных кредитов и покупку нового жилья.

Если в 1997 году средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляла 12–13%, то в марте этого года, по данным Банка Эстонии, она составляла 2,17%.

"Кредитный рынок тогда работал не так хорошо, как сейчас, и в таком виде налоговые льготы не нужны", — пояснила премьер-министр Кая Каллас.

В прошлом году более 140 000 налогоплательщиков декларировали проценты по жилищным кредитам, из которых почти 130 000 получили от государства возмещение подоходного налога на общую сумму почти шесть миллионов евро.