27.05.2021, 21:25
Жеребьевка чемпионата Европы: в Таллинне сыграют Франция и Германия
CEV
Состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по волейболу, один из групповых турниров которого пройдет в Таллинне. Соперниками сборной Эстонии будут Латвия, Франция, Германия, Словакия и Хорватия.
В финальном турнире чемпионата Европы примут участие 24 команды. Поединки группового этапа пройдут 1-9 сентября в Эстонии, Финляндии, Польши и Чехии. В следующую стадию турнира выйдут 4 лучшие команды из каждой группы.
Жеребьевка чемпионата Европы по волейболу
A-группа: Польша, Бельгич, Сербия, Украина, Греция, Португалия
B-группа: Чехия, Италия, Словения, Болгария, Беларусь, Черногория
C-группа: Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Македония
D-группа: Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия