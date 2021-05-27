Лавров: прибалтийские страны ведут себя неприлично

"Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя по дипломатическим меркам неприлично, да и по человеческим тоже. Громогласно объявили о санкциях, требуют провести независимое международное расследование, игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. При этом они уже объявили о ”наказании”. Эти манеры, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу", — сказал Лавров.