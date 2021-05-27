Лавров: прибалтийские страны ведут себя неприлично
"Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя по дипломатическим меркам неприлично, да и по человеческим тоже. Громогласно объявили о санкциях, требуют провести независимое международное расследование, игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. При этом они уже объявили о ”наказании”. Эти манеры, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу", — сказал Лавров.
Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси после приземления самолета.
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