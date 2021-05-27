ЧП и криминал
27.05.2021, 19:09

ФОТО | В центре Таллинна произошел пожар в парковочном доме

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В четверг Таллинне на улице Ахтри в седьмом часу вечера загорелась шахта коммуникаций в парковочном доме. По данным спасателей, пострадавших среди людей нет.

Пожарные ликвидировали возгорание к 20.30.

Причина пожара пока неизвестна.

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