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ЧП и криминал
27.05.2021, 19:09
ФОТО | В центре Таллинна произошел пожар в парковочном доме
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В четверг Таллинне на улице Ахтри в седьмом часу вечера загорелась шахта коммуникаций в
парковочном доме. По данным спасателей, пострадавших среди людей нет.
Пожарные ликвидировали возгорание к 20.30.
Причина пожара пока неизвестна.
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