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27.05.2021, 19:09
ФОТО | Клубы дыма над городом: в центре Таллинна загорелась шахта парковочного дома
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В Таллинне на улице Ахтри загорелась шахта коммуникаций в
парковочном доме. По данным спасателей, пострадавших среди людей нет.
В настоящий момент пожарные занимаются тушением возгорания.
Причина пожара пока неизвестна.
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