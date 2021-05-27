ЧП и криминал
27.05.2021, 19:09

ФОТО | Клубы дыма над городом: в центре Таллинна загорелась шахта парковочного дома

 (7)
В Таллинне на улице Ахтри загорелась шахта коммуникаций в парковочном доме. По данным спасателей, пострадавших среди людей нет.

В настоящий момент пожарные занимаются тушением возгорания.

Причина пожара пока неизвестна.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)