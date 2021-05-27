ВИДЕО: Чехия была на грани провала, но сделала суперкамбэк

Турнирная ситуация для чешской команды перед матчем со скандинавами была предельно ясна: только победа сохраняла для нее шансы на выход в плей-офф. Однако дебют матча сложился для чехов недачно. Шведская команда активно провела первый период, забросив две шайбы.

Чехи забросили 4 шайбы за один период

Ситуация кардинально поменялась в начале третьего периода, когда чехи дважды реализовали численное преимущество. Вскоре Чехия вышла вперед - 3:2. За три минуты до конца матча шведы заменили вратаря шестым полевым игроком, но пропустили шайбу в пустые ворота.

Суперволевая победа чешской команды опустила Швецию на последнее место в турнирной таблице и еще больше запутала ситуацию в А-группе. После четырех туров впереди Россия, Швейцария и Словакия, набравшие по 9 очков. За этим трио расположились Чехия (5) и Дания (5).

Занимающая последнее место Швеция (3) также не потеряла шанса попасть в плей-офф, но для этого скандинавы должны выиграть в основное время три оставшихся матча у Великобритании (28 мая), Словакии (30 мая) и России (31 мая). Проходной балл в четвертьфинал - 12 очков. Плей-офф для Швеции начинается досрочно.

Финляндия поднялась на первое место

В параллельном поединке Финляндия одержала вполне предсказуемую победу над аутсайдером первенства Италией - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Этот результат вывел финскую команду на первое место в турнирной таблице - 10 очков. Следом расположились Германия (9), США (9), Казахстан (7), Латвия (7) и Канада (3).

"Кленовые листья" в такой же ситуации, как и шведы: для выхода в четвертьфинал канадцам нужно выиграть три оставшихся матча в основное время у Казахстана (28 мая), Италии (30 мая) и Финляндии (1 июня).

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

27 мая (четверг)

А Швейцария - Словакия 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

В США - Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

А Швеция - Чехия 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

В Финляндия - Италия 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

28 мая (пятница)

16:15 А Швеция - Великобритания

16:15 В Казахстан - Канада

20:15 А Дания - Беларусь

20:15 В Латвия - Норвегия