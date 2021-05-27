Что происходит? Чехия приехала в Ригу бороться за медали, а занимает последнее место

Еше неделю назад чешская команда считалась одним из претендентов на медали чемпионата мира. В ее составе игроки НХЛ и КХЛ, а также хоккеисты, поигравшие в чемпионатах Финляндии и Швеции.

На бумаге чешская команда выглядела очень сбалансированногй, но потерпев два поражения на латвийском льду, она занимает последнее место в группе и рискует не попасть в четвертьфинал.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

27 мая (четверг)

А Швейцария - Словакия 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

В США - Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

20:15 А Швеция - Чехия

20:15 В Финляндия - Италия