27.05.2021, 18:55
Что происходит? Чехия приехала в Ригу бороться за медали, а занимает последнее место(1)
AFP
В вечерней программе чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с Чехией (начало в 20:15).
Еше неделю назад чешская команда считалась одним из претендентов на медали чемпионата мира. В ее составе игроки НХЛ и КХЛ, а также хоккеисты, поигравшие в чемпионатах Финляндии и Швеции.
На бумаге чешская команда выглядела очень сбалансированногй, но потерпев два поражения на латвийском льду, она занимает последнее место в группе и рискует не попасть в четвертьфинал.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
27 мая (четверг)
А Швейцария - Словакия 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
В США - Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
20:15 А Швеция - Чехия
20:15 В Финляндия - Италия