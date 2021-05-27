Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа Андрея

26 мая в полицию обратились близкие Андрея и сообщили, что уже в течение недели не могут связаться с мужчиной. В последний раз они видели его 21 мая, когда он был у сестры в Йыхви.

После отъезда оттуда на контакт с ним выйти не удается, и где он находится неизвестно.

Один из знакомых Андрея сообщил, что видел его 22 марта в Нарве.

Андрей ростом 190 см, худощавого телосложения.

Если вы видели изображенного на фотографии мужчину в течение последней недели или у вас есть информация о том, где он может находиться, сообщите об этом по телефону 112.