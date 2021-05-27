В знак поддержки белорусского журналиста: в Тарту окрасят в красно-белые цвета самые известные объекты

"Тарту хочет таким шагом показать, что демократия и свободная журналистика входят в число элементарных прав человека", — сказал мэр Тарту Урмас Клаас.

Председатель Тартуского горсобрания Леммит Каплински отметил, что в тартуских учебных заведениях учатся белоруссие студенты, а на городских предприятиях работают белорусские специалисты.

"Для нас, как города, где находится международный университет, является само собой разумеющимся выступать за демократические ценности и свободу личности. Мы однозначно осуждаем грубое нарушение нынешними властями Беларуси международного права и призываем коллег во всем мире сделать то же самое", — сказал Каплински.

Роман Протасевич — редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала ”Беларусь головного мозга”. Ранее он был главным редактором телеграм-канала Nexta, ставшего одним из основных источников информации о протестах в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. И ”Беларусь головного мозга”, и Nexta признаны в Беларуси экстремистскими.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и ”возбуждении социальной вражды” к представителям власти и милиции. Вместе с основателем Nexta Степаном Путило Протасевич включен белорусским КГБ в список людей, причастных к террористической деятельности.

23 мая Протасевич был задержан в аэропорту Минска — после того, как рейс Ryanair, на котором журналист летел из Афин в Вильнюс, приземлился в Беларуси из-за сообщения о бомбе на борту (оно оказалось ложным). Вместе с Протасевичем была задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега. Пассажиры самолета Ryanair провели в аэропорту Минска почти семь часов.

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