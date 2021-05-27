На радость организаторам фестивалей: с середины июня вход на крупные мероприятия обеспечит COVID-сертификат(3)
Министр здоровья труда Танель Кийк сказал сегодня на пресс-конфренции правительства, что сертификат должен стать условием для участия в мероеприятиях, проходящих в закрытых помещениях с числом участников до 2000 и на открытом воздухе с числом участников до 6000.
То есть такой документ мог бы стать средством для того, чтобы организовывать более массовые мероприятия, чем позволяют правила.
Напомним, что нынешняя программа смягчения ограничений предполагает, что с 14-го июня организаторы могут проводить мероприятия с участием до 600 человек в помещении и до 1000 человек на открытом воздухе.
Кийк добавил, что свое здоровое состояние можно будет доказать тремя способами: пройденной вакцинацией, отрицательным тестом или перенесенной болезнью. Все три варианта будут иметь равный вес при выдачи цифрового сертификата
Но период действительности справки в каждом случае будет разной. Сейчас человек признается безопасным в смысле распространения COVID-19 в случае вакцинации в течение года, после перенесенной болезни - в течение 6 месяцев. Что касается PCR-теста, то срок его действия правительство окончательно не определило (есть варинаты от 24 до 72 часов, не исключен вариант экспресс-тестирования).
Премьер-министр Кая Каллас добавила, что такой COVID-сертификат будет нужен до тех пор, пока действуют ограничения, с их отменой отпадет и его надобность.
Канцлер права Юлле Мадизе, комментируя для Delfi вопрос COVID-сертификата сказала, что не видит препятствий для его введения.
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