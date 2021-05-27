Исследование: в Эстонии ежегодно выбрасываются продукты питания на 164 млн евро

Хотя образование пищевых отходов и их потери в различных секторах и раньше изучались в Эстонии, последний составленный отчет является первым исследованием, охватывающим пищевые отходы, образующиеся сразу во всей цепочке поставок пищевых продуктов. Результаты исследования показали, что во всей цепочке поставок продуктов питания большая часть продуктов выбрасывается в домашних условиях.

”Сравнивая результаты с данными опроса, опубликованного в 2015 году, можно констатировать, что домохозяйства в Эстонии начали выбрасывать и тратить больше продуктов питания по мере роста их доходов”, — сказала старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Эвелин Пийрсалу.

В денежном выражении одно домохозяйство в Эстонии выбрасывает продуктов в среднем на 180 евро в год (в семьях с детьми — до 220 евро).

”Выбрасывая еду, мы тратим не только свои собственные деньги, но и много других ресурсов, таких как сельскохозяйственные угодья, воду, энергию и рабочую силу. Производство пищевых продуктов и их бессмысленная трата оказывают огромное влияние на окружающую среду, — сказал министр окружающей среды Тынис Мёльдер. — Количество пищевых отходов увеличивается по мере роста благосостояния общества. Важно сокращать количество пищевых отходов и их пустые траты на каждом этапе в цепочке производства, поставки и потребления пищевых продуктов. Как страна, являющаяся членом ООН и Европейского союза, мы обязались вносить свой вклад в достижение цели устойчивого развития”.

В целях сокращения образования пищевых отходов и сопутствующих экологических, социальных и экономических последствий в Министерстве окружающей среды был подготовлен план предотвращения образования пищевых отходов, в составление которого были привлечены различные стороны. Свой вклад в подготовку плана внесли некоторые государственные учреждения, такие как Министерство социальных дел и Министерство по делам сельской жизни, профсоюзы, предприятия и благотворительные организации.