27.05.2021, 16:51
ГРАФИКИ | EKRE укрепляет позиции: перевес над центристами весомее, чем когда-либо ранее(13)
Поддержка коалиции впервые упала ниже 50%
Foto: Kiur Kaasik
Обобщая 20 последних исследований общественного мнения, проведенных НКО Ühiskonnauuringute Instituut и социологической фирмой Norstat Eesti, можно сделать вывод, что Эстонская консервативная народная партия (EKRE) укрепляет свою позицию как вторая по популярности партия Эстонии, отодвигая Центристскую партию (ЦП) на третье место.
В каждом исследовании участвовало 4000 человек, которых опрашивали в течение четырех недель. На графике приведены результаты исследований, начиная с конца января. Разница между ЦП и EKRE в ходе последнего исследования оказалась больше, чем когда-либо ранее — 2,9%.
Зеленая линия на графике - рейтинг ЦП, черная - EKRE.
За неделю поддержка EKRE выросла на 1,2% и является самой высокой, начиная с начала 2019 года, когда фирма Norstat начала такие исследования.
Партии правящей коалиции (Партия реформ и ЦП) поддерживают в сумме 49,8% участников исследования, оппозиционные партии — 33,8%. Суммарная поддержка партий коалиции впервые с момента ее создания упала ниже 50%.
Рейтинг наиболее популярных эстонских партий.