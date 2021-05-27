ГРАФИКИ | EKRE укрепляет позиции: перевес над центристами весомее, чем когда-либо ранее

В каждом исследовании участвовало 4000 человек, которых опрашивали в течение четырех недель. На графике приведены результаты исследований, начиная с конца января. Разница между ЦП и EKRE в ходе последнего исследования оказалась больше, чем когда-либо ранее — 2,9%.

Зеленая линия на графике - рейтинг ЦП, черная - EKRE.

За неделю поддержка EKRE выросла на 1,2% и является самой высокой, начиная с начала 2019 года, когда фирма Norstat начала такие исследования.

Партии правящей коалиции (Партия реформ и ЦП) поддерживают в сумме 49,8% участников исследования, оппозиционные партии — 33,8%. Суммарная поддержка партий коалиции впервые с момента ее создания упала ниже 50%.

Рейтинг наиболее популярных эстонских партий.