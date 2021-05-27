Оудекки Лооне: если режим в Беларуси свергнут извне, то это будет оккупация

Оудекки Лооне, которая является членом комиссии по иностранным делам, напомнила, как США убедили Францию, Испанию, Португалию и Италию закрыть свое воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса, который вылетел из России. Самолет заставил сесть в Вене и обыскали, но Сноудена на борту не было.

Лооне вспомнила и другие случаи, когда пути авиационного транспорта препятствовали по различным причинам. Поэтому, по ее мнению, не совсем правильно называть поведение Беларуси прецедентом.

"Что касается смены режима или правительства в Беларуси, то это дело самих белорусов. Если мы сделаем это извне, то это уже будет оккупация", — добавила депутат.

Лооне также критически настроена в отношении ограничений полетов из Минска. "Мы только что видели, как один самолет кружит в небе и ему не удалось попасть в Испанию. В результате этого люди из Европы и Беларуси будут меньше общаться. Это сигнал для белорусов, мол "мы не хотим с вами говорить, говорите с русскими", — считает она.