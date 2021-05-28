Немецкие ученые: модификация вакцин против COVID-19 поможет избежать тромбоза

Команда немецких учёных предполагает, что нашла причину, почему у некоторых пациентов, которым вводили вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, появлялись тромбы, и утверждает, что может объяснить производителям, как улучшить вакцины, чтобы избежать этой проблемы впредь.

Ответ скрывается в аденовирусе — вирусе простуды, который транспортирует шиповидный белок коронавируса в организме, говорят Рольф Маршалек, профессор франкфуртского университета имени Гёте, и его коллеги. В вакцинах на основе мРНК, разработанных компаниями Pfizer / BioNTech и Moderna, не используется этот принцип транспортировки, поэтому случаев образования тромбоза, связанных с этими вакцинами, зарегистрировано не было.

Тромбоз встречается редко, но вызывает беспокойство, так как он свойственен более молодой возрастной группе, сильнее подверженной риску повышенной свёртываемости крови и менее склонной к тяжёлому протеканию COVID-19.

В предварительной публикации исследования, ещё не прошедшего экспертную оценку, учёные заявляют, что проблема заключается в проникновении аденовируса в ядро клетки, а не только в клеточную жидкость, где вирус обычно формирует белки.

”Жизненный цикл аденовируса включает инфицирование клеток, […] проникновение аденовирусной ДНК в ядро и, как следствие, транскрипцию гена на основе генома клетки-хозяина”, — пишут они. — И именно в этом заключается проблема: вирусный фрагмент ДНК […] не оптимизирован для транскрипции внутри ядра”.

Внутри клеточного ядра частички шиповидного белка спаиваются или расщепляются. По мнению учёных, именно эти частички мутируют, попадают в организм и в очень редких случаях вызывают образование тромбов.

Профессор Маршалек говорит, что во избежание этой проблемы вакцины можно модифицировать. Компания Johnson & Johnson уже связалась с учёными.

AstraZeneca этого пока не сделала, но учёный говорит, что всегда готов рассказать, как улучшить вакцину.