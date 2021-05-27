Зидан покинул "Реал", Конте расстался с "Интером", Витория возглавил "Спартак"
В минувшем сезоне "Реал" остался без трофеев. В чемпионате Испании он финишировал вторым, а в Лиге чемпионов остановился в полуфинале. Ранее Зидан три года подряд (2016-2018) выигрывал Лигу чемпионов и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.
Смена главного тренера произошла и в итальянском "Интере", который прервал 9-летнюю гегемонию "Ювентуса" и выиграл национальное первенство. Несмотря на действующий контракт, Антонио Конте покинул "Интер". Футбольный специалист недоволен сокращением финансирования и возможной продажей лидеров.
Главная новость футбольного межсезонья в России - новый тренер московского "Спартака". В год 100-летнего юбилея клуба игрой "Спартака будет руководить португальский спец Руй Витория, сменивший Доменико Тедеско.