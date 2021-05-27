Зидан покинул "Реал", Конте расстался с "Интером", Витория возглавил "Спартак"

В минувшем сезоне "Реал" остался без трофеев. В чемпионате Испании он финишировал вторым, а в Лиге чемпионов остановился в полуфинале. Ранее Зидан три года подряд (2016-2018) выигрывал Лигу чемпионов и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.