Футбол
27.05.2021, 14:45

Зидан покинул "Реал", Конте расстался с "Интером", Витория возглавил "Спартак"

 
Zinedine Zidane
Zinedine Zidane
Reuters
Французский специалист Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала". Мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с футбольным тренером по его инициативе.

В минувшем сезоне "Реал" остался без трофеев. В чемпионате Испании он финишировал вторым, а в Лиге чемпионов остановился в полуфинале. Ранее Зидан три года подряд (2016-2018) выигрывал Лигу чемпионов и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.

Смена главного тренера произошла и в итальянском "Интере", который прервал 9-летнюю гегемонию "Ювентуса" и выиграл национальное первенство. Несмотря на действующий контракт, Антонио Конте покинул "Интер". Футбольный специалист недоволен сокращением финансирования и возможной продажей лидеров.

Главная новость футбольного межсезонья в России - новый тренер московского "Спартака". В год 100-летнего юбилея клуба игрой "Спартака будет руководить португальский спец Руй Витория, сменивший Доменико Тедеско.

Оставить комментарий Читать комментарии