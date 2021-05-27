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27.05.2021, 14:20

Белорусским спортсменам запретили выступать в Эстонии

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Tour of Estonia 2019. aastal. Pilt on illustratiivne.
Tour of Estonia 2019. aastal. Pilt on illustratiivne.
Foto: Argo Ingver
28-29 мая пройдет велогонка "Тур Эстонии". Из списка участников в последний момент исчезла белорусская велокоманда "Минск".

По информации белорусских спортивных ресурсов, запрет на участие в велогонке исходил от руководства спортивной отрасли Беларуси.

В конце июня Беларусь должна была принимать чемпионат Европы по велоспорту на треке, но ряд стран после инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета в Минске и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича отказались от поездки в столицу Беларуси.

27 мая Европейский союз велосипедистов принял решение об отмене чемпионата Европы в Минске и переносе его в другую страну. Ранее Беларусь потеряла право проведения чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по современному пятиборью, финала Лиги чемпионов по футзалу, этапа Кубка мира по биатлону.

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