Лаанет: учения ”Весенний шторм” являются важной частью сдерживания потенциального агрессора

Министр обороны Лаанет отметил, что несмотря на изменившийся формат учений ничего критического не было упущено: основная цель ”Весеннего шторма” — дать оценку подразделениям, завершающим учебный цикл, и это можно сделать также в этом году.

”Проведение учений является важной частью сдерживания и показывает потенциальному агрессору, что мы уделяем большое внимание обучению даже в сложной ситуации”, — сказал Лаанет.

Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирел представил Лаанету обзор содержания нынешнего ”Весеннего шторма”, и на местности сопровождал Лаанета подполковник Рооснурм, который составил план учений.

”Весенний шторм” является ярким примером сотрудничества, где встречаются срочнослужащие, кадровые военные, резервисты и союзники, чтобы защитить Эстонскую Республику”, — сказал Лаанет.

Лаанет встретился также с подразделениями союзников, которые придают учениям заметный стратегический масштаб. Так, например, в этом году участие танков союзников выше, чем ранее. В том же количестве, что и в предыдущие годы, участвуют в учениях боевые, разведывательные и транспортные вертолеты, впервые принимают участие истребители F-35 пятого поколения и проводятся запуски английских ракет Hellfire класса ”земля-воздух”, традиционно участвует в ”Весеннем штурме” польское подразделение береговой охраны.

Помимо вышеперечисленных подразделений, Лаанет встретился с командиром 1-й пехотной бригады полковником Вахуром Карусом, командиром 22-го пехотного батальона подполковником Тынисом Вау и командиром 2-й пехотной бригады полковником Тармо Метсом.