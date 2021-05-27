Японский врач предупреждает, что может появиться новый "олимпийский" штамм COVID-19

Глава Союза врачей Японии в четверг предупредил, что проведение летней Олимпиады в Токио, на которую прибудут десятки тысяч человек со всего мира, может привести к появлению нового ”олимпийского” штамма коронавируса.

Хотя Япония неоднократно обещала, что проведёт отложенные на год Игры в Токио, соблюдая все меры безопасности, сейчас она всячески пытается противостоять четвёртой волне пандемии и готовится к продлению чрезвычайного положения, под которое попадает почти вся страна.

Официальные лица Японии, организаторы Олимпийских игр и Международный олимпийский комитет (МОК) сообщили, что Игры всё же состоятся при соблюдении строгих мер по предотвращению распространения вируса. Въезд болельщикам из-за границы запрещён, решение по местным болельщикам будет принято в следующем месяце.

Но даже после введения этих мер сохраняются опасения по поводу визита в Японию большого количества спортсменов и официальных лиц. Процесс вакцинации в стране идёт очень медленно, привито только чуть более 5% населения страны.

”Штаммы-мутанты из разных мест соберутся в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления нового штамма коронавируса после Олимпийских игр, — сказал на пресс-конференции Наото Уэяма, глава Союза врачей Японии. — Если такое случится, и в честь Олимпийских игр в Токио назовут новый штамм, это станет огромной трагедией и поводом для критики на сотню лет вперёд”.

Национальная газета Asahi Shimbun, официальный партнёр Олимпийских игр в Токио, опубликовала в среду статью, в которой призвала к отмене Игр, но бывший вице-президент МОК Дик Паунд в тот же день объявил, что спортивная феерия должна состояться и состоится.

В настоящее время правительство, согласно информации, полученной от официальных лиц, готовится к продлению чрезвычайного положения на большей части территории страны до июня — его отменят не 31 мая, как было запланировано, а буквально за несколько недель до открытия Олимпиады, назначенного на 23 июля.