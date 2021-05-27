ФОТО | В Петербурге автобус въехал на фонарный столб

Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в Санкт-Петербурге и повис на нем, есть пострадавшие, сообщили РБК в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Красносельском районе города, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. ”По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра <…> водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров”, — сообщили в МВД.

Там уточнили, что трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще у двоих травмы средней степени тяжести.

По данным МЧС, в момент аварии в автобусе были десять пассажиров. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Telegram-канал Baza пишет, что, по предварительной информации, пострадали около десяти человек. Водитель автобуса не смог выбраться сам, ему помогали спасатели, уточняет канал. По данным ”Известий”, пострадали семь человек.

На видео, снятом на месте происшествия, видно, что в аварию попал автобус, состоящий из двух секций. Передняя секция в результате аварии повисла на фонарном столбе.

Также в интернете появилась запись с видеорегистратора, на которую попал момент аварии. На кадрах видно, как автобус врезается в столб, подлетает вверх и застревает на мачте освещения.