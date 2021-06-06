Нарвский гид рассказал, как история графа Дракулы связана с Нарвой

А вы знали, что история о графе Дракуле и Нарва связаны между собой?

Когда Брэм Стокер, директор-распорядитель лондонского театра ”Лицеум”, а по совместительству и писатель, в голове вынашивал историю про графа Дракулу, то ему никак не удавалось придумать, каким способом граф должен попасть в Англию.

И вот, однажды, на отдыхе в местечке Уитби, что находиться в Северном Йоркшире, он нашёл и пейзажи, подходящие к роману и историю, услышал от одного старого моряка о кораблекрушении, которое произошло здесь данным-давно. Способ доставки Дракулы в Англию был найден.

”Он рассказал мне, что во время одного свирепого шторма ”корабль заплыл в гавань, и никто не знал, как ему это удалось, так что все только молились” — писал Стокер.

Тот корабль носил название ”Дмитрий” и был 120-тонной шхуной, отплывшей из российского порта Нарва с грузом серебряного песка. 24 октября 1885 года неподалеку от Уитби корабль попал в страшный шторм и направился к гавани.

”Русские вошли в бухту, но затонули среди ночи”, — сообщал журнал береговой охраны, который старый моряк показал Стокеру.

Рассказ старого ”морского волка” подсказал Стокеру способ прибытия его вампира в Англию. Только замени Нарву на Варну, так как она ближе к Трансильвании, ”Дмитрий” поменяет на греческую "Деметру".

И, конечно, добавит страстей в сюжет: ”Береговая охрана обнаружила, что экипаж исчез, а капитан погиб. Именно тогда на палубу выскочила огромная собака… и, пробежав по палубе, соскочила на берег. Бросившись прямо к крутому утесу, на котором возвышается кладбище, собака исчезла в густом мраке.

Вот так Нарва вошла в историю о знаменитом вампире.