Люди ежегодно дарят государству миллионы евро

Вчера Налогово-таможенный департамент (MTA) напомнил о том, что налоговую декларацию можно подать до 31 мая. По оценкам MTA, декларации о доходах ещё не предоставили 96 000 человек, их ожидает возврат переплаченного подоходного налога на общую сумму 14,7 млн евро. Вместе с тем около 9000 человек должны уплатить подоходный налог на общую сумму 2,4 млн евро.

Эстонское государство славится тем, что сделало заполнение декларации о доходах очень удобным: всего несколько минут, и готово. Тем более странно, что почти сто тысяч человек готовы просто так оставить деньги государству. Средняя сумма составляет чуть более 153 евро. Для многих она довольно весома.