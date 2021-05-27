ВИДЕО | ”Надо вакцинироваться, чтобы быть готовыми осенью”. Правительство рассказало о своих новых решениях

Кллас поблагодарила всех людей, которые относятся к послаблениям с пониманием и продолжают соблюдать осторожность.

”Со следующей недели можно заниматься спортом и тренироваться. В общественных помещениях вместо правила 2+2 должно нужно будет соблюдать требование рассредоточения. Мероприятия должны заканчиваться в 22:00, но кинотеатры и театры могут закрываться позже, если мероприятие продолжается”, — отметила Каллас.

14 июня состоится следующий этап ослабления ограничений. В мероприятиях в помещениях могут принимать участие до 600 человек, на улице — до 1000 человек. Все мероприятия должны заканчиваться в полночь. С 14 июня для мест общепита будет действовать требование по максимальной заполняемости в 50% и требование рассредоточения. Упраздняется требование о максимальном количестве человек за одним столом.

Глава правительства призвала всех вакцинироваться и поговорить о вакцинации с близкими. ”Надо вакцинироваться, чтобы быть готовыми осенью”, — отметила она.

Каллас сообщила, что было принято решение, по которому вакцинированные люди на год освобождаются от обязательства карантина для близких контактов и при пересечении границы.

”Ситуация с коронавирусом улучшается с каждым днем, поэтому мы можем открывать общество. Но сейчас мы находимся не там, где хотели бы, — отметил в свою очередь Танель Кийк. — Сегодня наш показатель выше среднего по Европе, поэтому мы должны соблюдать ограничения и вакцинироваться. Кроме того, важно тщательно продумать свои планы по поездкам. Настоятельно рекомендуем людям, которые не вакцинированы, путешествовать по стране, не выезжая за ее пределы”.

Что касается вакцинации детей, то, по словам министра, этим вопросом сейчас занимаются. ”Мы должны посмотреть, в каком объеме и какие вакцины использовать для вакцинации детей. Сейчас вакцинация должна быть приоритетом для всех, чтобы избежать третьей волны. Мы идем в правильном направлении”, — отметил Кийк.