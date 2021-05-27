Осенью телефонная справочная служба выборов будет консультировать избирателей совместно с Центром тревоги

Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ отметил, что с этого года в силу вступил ряд изменений в законах о выборах. В связи с этим ожидаются и многочисленные вопросы. ”На выборах в собрания местных самоуправлений голосовать могут все постоянно проживающие в Эстонии люди в возрасте старше 16 лет. Я рад, что на их вопросы помогут отвечать опытные партнеры”.

По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Алвела, у центра есть большой опыт работы с вопросами об ограничениях ввиду коронавируса. ”Государственная телефонная справочная служба, начавшая работу в марте прошлого года, на сегодняшний день ответила более чем на 222 000 вопросов, связанных с коронавирусом. Я рада, что мы можем применить полученный опыт, отвечая на вопросы о выборах в местные самоуправления. Наши опытные операторы будут отвечать на вопросы избирателей на трех языках и круглосуточно”.

Услуги телефона справочной службы выборов курирует Государственная служба по организации выборов. На простые вопросы о сроках, месте проведения, организации выборов, способах голосования и кандидатах ответят работники Центра тревоги. Не первичном уровне также можно получить информацию о том, где найти контактные данные; об обеспечении безопасности выборов во время пандемии COVID-19 и о доступности выборов.

На более сложные вопросы, связанные с выборами, ответят служащие Департамента государственных инфосистем, Государственной службы по организации выборов и эксперты Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел. Звонки правильному учреждению перенаправит Центр тревоги. Цель организации — в ходе одного телефонного звонка оперативно дать ответы на все вопросы и проблемы, которые возникают у избирателя.