КАРТА | С июня услуга интернет-магазина Selver будет расширена на всю Эстонию

В результате расширения Selver становится единственным в Эстонии интернет-магазином, который осуществляет курьерскую доставку во все уезды материковой Эстонии в полном объеме.

По словам члена правления Selver AS Кристи Ломп, во время вирусного кризиса люди стали более мобильными, и Selver желает быть доступным для своих клиентов везде, вне зависимости от их местоположения. ”Я очень рада отметить, что с этого лета наши товары можно заказать в любом уголке Эстонии”, — сообщила Кристи Ломп.

Помимо самого широкого охвата услуги, в этом году Selver был удостоен звания самого удобного для пользования интернет-магазина в категории продуктов питания и напитков. Член правления Кристи Ломп сказала, что признание не стало неожиданностью, поскольку Selver очень активно участвовал в развитии электронной коммерции в течение последних шести лет. ”Наша цель — быть в интернет-торговле ориентиром, указывать направление движения. Как первый общеэстонский интернет-магазин, мы сделали большой шаг к ее реализации”, — добавила Кристи Ломп.

Сделанные в e-Selver в первой половине дня заказы клиенты получают в этот же день. Их доставляет курьер до самых дверей (в том числе и бесконтактно) или выдача осуществляется в отделе информации магазина.

В Харьюмаа, Рапламаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа делать заказы в e-Selver можно ежедневно. В Ляэнемаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Пылвамаа, Вырумаа, Валгамаа, Сааремаа, Вильяндимаа и Мухумаа e-Selver доставляет заказы три дня в неделю, в Хийумаа — два дня в неделю. С точным графиком доставки можно ознакомиться в конце пресс-релиза.

Клиенты e-Selver могут отслеживать маршрут заказа. Как только товар упакован и погружен в автобус, покупатель может отслеживать его движение, наблюдая за картой. Ссылка на карту приложена к подтверждению заказа и счету. Карта обновляется каждые 20 секунд.