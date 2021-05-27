Невероятно: дорогие микроавтобусы полиции простаивают на парковке из-за несоответствия требованиям

Требования в отношении автобусов, предназначенных для подавления беспорядков, установил сам департамент. Например, полная масса не должна превышать 3,5 тонн, а для управления транспортным средством должно быть достаточно прав категории В (чтобы не тратить деньги на обучение водителей). Silberauto оказалась единственным участником тендера. Общая стоимость восьми автомобилей составила 800 0000 евро.

Все было хорошо, покуда 27 ноября прошлого года в ходе проведения техосмотра выяснилось, что предельная масса микроавтобуса превышена на 230 кг. Если бы в нем находились люди, то превышение составило бы тонну. По сути полицейские ездили на грузовом автомобиле, который по бумагам числился как легковой. Фирма, проводившая техосмотр, дала департаменту 30 дней на исправление недочетов, но ведомство этого не сделано до сих пор. Сейчас в отношении 17 автобусов PPA действует запрет на эксплуатацию, поскольку они не соответствуют закону о дорожном движении.

После злополучного техосмотра в Пярну (примечательно, что до этого проводились техосмотры в Тарту и Кохтла-Ярве, и там проблем выявлено не было) PPA провел выборочную проверку, чтобы оценить масштаб проблемы. Кроме восьми микроавтобусов для подавления беспорядков, превышение массы показали и восемь микроавтобусов для конвоирования. Они также отправились на стоянку, а департаменту пришлось взять в аренду замещающие транспортные средства.

Также было проведено внутреннее расследование. Коррупционного сговора между PPA и Silberauto выявлено не было, однако выяснилось, что множество документов и переписок бесследно исчезло. При получении автобусов в департаменте их никто не взвешивал. Не проверяет вес и Транспортный департамент, когда ставит на учет. Таким образом не соответствующие требованиям автомобили несколько лет участвовали в дорожном движении.

Сегодня представители PPA, Транспортного департамента и бывшей Silberauto, а ныне Veho встретятся, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.