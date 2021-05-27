В Таллинне приземлился самолет Belavia. Позже Эстония запретила рейсы из Беларуси

До этого свое воздушное пространство закрыли Польша, Литва, Латвия, Швеция и Финляндия. В Центральной Европе Франция закрыла воздушное пространство вчера вечером, в связи с чем рейсу Минск -Барселона пришлось покружить над Европой и вернуться обратно в Беларусь .

Утром министр экономики Таави Аас объяснил отсутствие запрета тем, что Евросоюз не вынес единого решения, на основе которого Эстония могла бы ввести соответствующие меры. Аас подчеркнул, что в отличие от соседей, Эстония самостоятельно не будет ничего предпринимать. "Belavia может летать до тех пор, пока не поступит ожидаемая программа санкций в отношении Беларуси", — сказал Аас. В качестве одной из возможных причин бездействия назывался тот факт, что чиновники министерства не могут найти юридическую формулировку, которая позволила бы министру подписать запрет на полеты. Отсюда и желание дождаться единого акта от ЕС.