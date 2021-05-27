Новости Эстонии
27.05.2021, 10:20

В Таллинне приземлился самолет Belavia. Позже Эстония запретила рейсы из Беларуси

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Scanpix
Сегодня из Минска в Таллинн вылетел самолет авиакомпании Belavia и около 10 часов утра приземлился в Таллинне. На тот момент Эстония оставалась единственной страной в регионе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских рейсовых самолетов. Позже поступило сообщение, что запрет вводит и Эстония.

До этого свое воздушное пространство закрыли Польша, Литва, Латвия, Швеция и Финляндия. В Центральной Европе Франция закрыла воздушное пространство вчера вечером, в связи с чем рейсу Минск-Барселона пришлось покружить над Европой и вернуться обратно в Беларусь.

Утром министр экономики Таави Аас объяснил отсутствие запрета тем, что Евросоюз не вынес единого решения, на основе которого Эстония могла бы ввести соответствующие меры. Аас подчеркнул, что в отличие от соседей, Эстония самостоятельно не будет ничего предпринимать. "Belavia может летать до тех пор, пока не поступит ожидаемая программа санкций в отношении Беларуси", — сказал Аас. В качестве одной из возможных причин бездействия назывался тот факт, что чиновники министерства не могут найти юридическую формулировку, которая позволила бы министру подписать запрет на полеты. Отсюда и желание дождаться единого акта от ЕС.

Тем не менее, в 11:31 премьер-министр Кая Каллас сообщила в своем Twitter, что правительство приняло решение о закрытии воздушного пространство для "Белавии". Запрет вступает в силу сегодня.

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