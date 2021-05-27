В Таллинне приземлился самолет Belavia из Минска. Эстония единственная до сих пор не запретила рейсы из Беларуси

Все страны в регионе кроме Эстонии выполнили призыв Европейского совета закрыть свое воздушное пространство для самолетов белорусской государственной компании Belavia.

В Центральной Европе Франция закрыла свое воздушное пространство вчера вечером, в связи с чем рейсу Минск-Барселона пришлось покружить над Европой и вернуться обратно в Беларусь.

Однако правительство Эстонии во главе с министром экономики Таави Аасом, которому принадлежит право вынести решение о закрытии воздушного пространства для Беларуси, до сих пор не запретило рейсы Belavia.

Официально это объясняется тем, что Евросоюз не вынес единого решения, на основе которого Эстония могла бы установить запрет. Именно так это прокомментировало Министерство экономики во вторник.

Таави Аас подчеркнул, что в отличии от соседей, Эстония самостоятельно не будет ничего предпринимать. "Belavia может летать до тех пор, пока не поступит ожидаемая программа санкций в отношении Беларуси", — сказал Аас.

Одной из возможных причин бездействия может быть тот факт, что чиновники министерства не могут найти юридическую формулировку, которая позволила бы министру подписать запрет на полеты. Отсюда и желание дождаться единого акта от ЕС.

При этом весной 2020 года Таави Аас незамедлительно отменил рейсы Belavia, утверждая, что самолеты привозят из Минска в Эстонию корнонавирус.