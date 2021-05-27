ВИДЕО | Проблема русских наркоманов: как и почему Эстония вышла в европейские лидеры по ВИЧ-инфицированным 20 лет назад(40)
Эпидемия ВИЧ в Эстонии произошла в 2001 году. Тогда наша страна была и не в Евросоюзе, и не в НАТО, в магазинах расплачивались кронами, а на площади Вабадузе была большая парковка.
За один только 2001 год было выявлено 1474 случая заражения ВИЧ. Это был рекорд, Эстония попала на первое место среди европейских стран и тем самым удивила все международное сообщество.
По словам специалиста Института развития здоровья Алены Курбатовой, Эстония в конце 90-х была совсем другой страной, это была молодая страна, которая пыталась отойти от своей истории, стать чем-то другим, нежели она была. Те системы, которые были в советское время, переструктурировали, систему здравоохранения создавали заново, в соответствии с более западным подходом, как и систему социального обеспечения. "Это был поиск успеха, поиск самоутверждения, чтобы показать миру, что мы можем быть успешными, но было и очень много разных социальных проблем”, — сказала Курбатова в передаче.
Изначально вспышку заболеваемости ВИЧ зафиксировали в Нарве. Потом вирус добрался до Таллинна, и в то время почти все случаи выявляли в Ида-Вирумаа и Таллинне. По мнению врача Нелли Каликовой, это было ожидаемо, но никто не хотел обращать внимание на проблему. ”Во-первых, это долгое время не происходило, потому что Санкт-Петербург держался без эпидемии. Но когда уже большие города-миллионники в России заразились, когда уже стала заражаться и Москва, и Петербург, тогда сразу полыхнуло в Нарве. Почему? Очень тесные связи, не только наркоманские, но и родственные, и торговые, 150 км от Питера — и ты в Нарве. Город маленький, контакты очень тесные”, — сказала Каликова, которая с 1994 года борется в ВИЧ и СПИДом.
”Это был шок. Это был шок во всей стране. Если сравнивать нынешнюю эпидемию коронавируса с эпидемией ВИЧ 2001 года, то было такое же непонимание того, что нас ждет впереди и чего нам ждать от того, что объявлена такая эпидемиологически сложная ситуация. Только за один год было выявлено 1474 человека, больных ВИЧ, и это было не в начале, предположим, 90-х годов, это было не тогда, когда история ВИЧ в Эстонии началась — в 88-м году, когда был выявлен первый человек с ВИЧ инфекцией. Премьер-министр объявил о том, что в стране началась концентрированная эпидемия среди потребителей инъекционных наркотиков. И небо упало на землю”, — вспомнил Лачин Алиев, руководитель Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ.
В этот момент на Эстонию обратили внимание все международные эксперты, так как маленькая страна вышла в лидеры по количеству инфицированных на 100 000 человек. Аня Саранг, президент Фонда имени Андрея Рылькова, в начале 2000-х приезжала в Ида-Вирумаа делать социологические исследования среди наркопотребителей. Как она отметила, в то время большое количество местных было подвержено социальным и экономическим проблемам.
”У большинства населения, например, у кого были проблемы с наркотиками, не было гражданских прав, страховки, доступа к медицинской системе. Конечно же, проблемы, связанные с наркотиками, это зачастую или всегда маркер социальной и экономической уязвимости. Естественно, люди в таких регионах, лишившиеся возможности трудоустройства, доступа к каким-то экономическим службам, не могли получать медицинские услуги и были более уязвимы к ВИЧ-инфекциям”, — отметила специалист.
В рамках документальной передачи мы вспомнили, как страна боролась с ВИЧ-эпидемией, хотя до этого активно не замечала проблему. Также сравнили нынешнюю эпидемиологическую ситуацию и войну с вирусом иммунодефицита человека 20 лет назад. Можно ли было сохранить здоровье эстоноземельцев, если бы с ВИЧ сражались так же, как сейчас с коронавирусом?