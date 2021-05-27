Средняя зарплата в Эстонии выросла до 1473 евро в месяц

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была в Харьюском уезде (1623 евро) и Тартуском уезде (1438 евро), а самой низкой — в Выруском (1118 евро) и Пылваском (1133 евро) уездах, пишет RusERR со ссылкой на Департамент статистики.

В Ида-Вирумаа средняя брутто-зарплата составляла в первом квартале 1156 евро в месяц.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2629 евро), финансовой и страховой деятельности (2582 евро) и в энергетике (2295 евро). При этом в энергетике средняя зарплата по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась примерно на 40 евро.

Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (847 евро), в сфере операций с недвижимостью (1119 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (1165 евро).