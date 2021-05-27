Водитель сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку

В 13:23 у Пярнуского шоссе, 267 в Таллинне произошел инцидент, когда в автобусе Scania, которым управлял 48-летний водитель, упала 93-летняя женщина. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Еще один несчастный случай произошел в 15:39 у Пикк, 18 в Пярну, где 61-летний мужчина на Audi A6 наехала на переходившую дорогу по пешеходному переходу 14-летнюю девочку. Скорая помощь оказала ей помощь на месте.

Также был и задержаны два водителя, употреблявшие алкоголь.