Новости Эстонии
27.05.2021, 07:21

Движение трамваев в направлении Копли возобновилось

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Foto: Jaanus Lensment
Движение трамваев маршрутов 1 и 2, прерванное по причине произошедшей на перекрестке Мере пст и ул. Ахтри водопроводной аварии, возобновилось сегодня утром.

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, в результате аварии конструкция трамвайных путей серьезно пострадала.

”Трамвайные рельсы провалились и их пришлось приподнимать с помощью геополимерного материала. Для восстановления движения трамваев нужно было заполнить, уплотнить и заасфальтировать колею, чтобы избежать сдвига материала после возобновления трамвайного сообщения. Потребовалось также выполнить работы по восстановлению дорожной конструкции и укладке асфальта”, — пояснил Сульг.

К настоящему моменту последствия аварии водопровода ликвидированы. Трамваи маршрутов 1 и 2 курсируют в обычном режиме.

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